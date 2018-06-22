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Решением премьер-министра Армении назначены заместители губернаторов Гегаркуника и Лори


Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 22 июня Арташес Никоян освобожден от должности заместителя губернатора Гегаркуникской области. На эту должность назначен Нарек Григорян. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Еще одним решением Пашиняна Андрей Гукасян назначен заместителем губернатора Лорийской области.


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