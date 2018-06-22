Решением премьер-министра Армении назначены заместители губернаторов Гегаркуника и Лори

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 22 июня Арташес Никоян освобожден от должности заместителя губернатора Гегаркуникской области. На эту должность назначен Нарек Григорян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Еще одним решением Пашиняна Андрей Гукасян назначен заместителем губернатора Лорийской области.