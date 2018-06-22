Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июнь

СК Армении провел обыски в кабинете командира части, в отделении СДЕ в Ереване и в подсобных помещениях


В рамках возбужденного уголовного дела в военном управлении по особо важным делам СК Армении проводятся следственные мероприятия по делу о крупной взятке, полученной вымогательством командира части N МО Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, 21-го июня проведены обыски в кабинете командира части, в отделении Союза Добровольцев «Еркрапа» (СДЕ) в Ереване и в подсобных помещениях.

В результате были обнаружены и изъяты 2 пневматических ружья, в кабинете командира части N МО Армении были обнаружены записи и квитанции о передаче денег, что имеет важное значение для следствия.

Командиру части N МО Армении в звании подполковника было предъявлено обвинение по ст. 311 УК Армении (о крупной взятке, полученной вымогательством), он был арестован.

Расследование продолжается.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.


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