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NASA разработало план по защите Земли от гигантских астероидов


Правительство США разработало новый план действий по защите Земли от астероидов, которые могут представлять опасность в глобальном масштабе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что вместе с коллегами из других американских ведомств и неправительственными экспертами специалисты NASA выявили "более 95% всех астероидов, которые настолько велики, что способны вызвать глобальную катастрофу" в случае столкновения с нашей планетой. При этом представитель Управления Белого дома по вопросами науки и освоения космического пространства Аарон Майлз подчеркнул, что ни один из обнаруженных объектов не представляет угрозу в текущем столетии.

В NASA полагают, что внедрение стратегии и плана действий значительно повысит готовность эффективного реагирования в случае, если будет обнаружено новое потенциальное воздействие астероидов.

 




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