Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

Президент РФ Владимир Путин в 77-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Традиционная церемония в Александровском саду приурочена к отмечаемому 22 июня в стране Дню памяти и скорби, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Вместе с главой государства в церемонии приняли участие ветераны, председатель правительства Дмитрий Медведев и члены кабмина, руководство Администрации президента РФ, депутаты и сенаторы, руководство Вооруженных сил РФ и представители основных конфессий, кадеты.

Мероприятие продолжилось торжественным маршем военнослужащих, представляющих три вида войск - Сухопутные войска, Военно-космические силы и Военно-морской флот. В завершение церемонии Путин возложил цветы на аллее городов-героев.





