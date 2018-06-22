Армения и Китай на 40% нарастили товарооборот: Интервью с торговым атташе Армении

Торговый атташе Армении Грант Абаджян представил в Пекине на Международной выставке презентацию под названием «Армения – ворота в крупные рынки», причем это событие было отражено в китайской прессе, в частности, в таких изданиях как Xinhua News, China Daily и Тa Kung Pao. Китайские СМИ пишут, что Армения может стать новым направлением для китайских инвесторов, исходя из того, что, будучи маленькой страной, Армения открывает двери на рынки ЕАЭС, пользуясь одновременно преимуществами имеющихся у нее режимов GSP и GSP+. Кроме того, отмечается потенциал выхода на 80-миллионный иранский рынок, а также перспективы для китайских инвесторов в СЭЗ «Мегри».

В беседе с «Арменпресс» Грант Абаджян рассказал об этом.

-Г-н Абаджян, что дают подобные мероприятия и их освещение в прессе с позиций повышения узнаваемости Армении?

- Государственные и частные предприятия Китая периодически организуют международные выставки, конференции, презентации,- с целью развития торгово-экономических связей и возможностей. Это относится и к отрасли туризма.

Что касается публикаций, они, безусловно, повышают узнаваемость Армении, представляют привлекательность инвестиционной среды, поскольку эти СМИ имеют огрпмную аудиторию. Инвестиционный потенциал Китая огромен, есть хорошие возможности в программе «Одна зона, один путь».

- Какие отрасли находятся в центре внимания китайского бизнеса?

- Обычно, они наиболее заинтересованы в восстанавливаемой энергетике, инфраструктурах, горнодобывающей отрасли, обрабатывающей промышленности и пр.

- Китай – один из основных партнеров Армении, с учетом удельного веса этой страны в торговом обороте. Какие армянские товары интересуют Китай?

- За первые 4 месяца текущего года Армения и Китай на 40% нарастили товарооборот, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В основном, из Армении экспортируется в Китай сырье, однако в прошлом году вырос экспорт вина и алкоголя, например, экспорт вина вырос в 5.8 раз. Экспортируются также драгоценные и полудрагоценные камни.

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