Считающемуся “вором в законе” Александру Макаряну предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотических средств

Следственным отделом по административному району Малатия-Себастия следственного управления Следственного комитета Армении по Еревану 21 июня получено и принято к производству уголовное дело, возбужденное по факту приобретения и хранения “вором в законе” Александром Макаряном, известным в криминальном мире под прозвищем “Ало”, наркотических средств в крупных размерах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, по данным предварительного следствия, 20 июня 2018 года в ходе обыска, проведенного сотрудниками Полиции по месту жительства гражданина РФ, армянина Александра Макаряна, считающегося “вором в законе”, было обнаружено высушенная и измельченная желто-зеленая масса, расфасованная в полиэтиленовый пакет и картон.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы №287Ք-18, обнаруженная масса является наркотическим средством (марихуана) весом 11.19 грамма.

21 июня А. Макаряну было предъявлено обвинение в незаконном приобретении марихуаны и хранении наркотического средства по месту фактического проживания по пункту 2 части 2 статьи 268 УК Армении. Следователь подал в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное следствие продолжается.