Министр обороны Израиля отказался посетить Азербайджан
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отказался посетить Азербайджан, об этом официально заявило МО Израиля. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает азербайджанская пресса.Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, среди прочих, должен был принять участие в параде, посвященном 100-летию ВС Азербайджана.
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