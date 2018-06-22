Делегация обеих палат Конгресса США едет в Россию

Делегация Конгресса США, которая планирует нанести в ближайшие дни визит в Россию, будет включать членов как Сената, так и Палаты представителей. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг в беседе с журналистами, среди которых был корреспондент ТАСС, посол России в США Анатолий Антонов.

Он уточнил, что в состав делегации войдут не только трое сенаторов-республиканцев, о которых ранее уже писала американская печать, - Ричард Шелби (от штата Алабама), Джон Кеннеди (от Луизианы) и Джон Хувэн (от Северной Дакоты). Кроме того, в Россию поедут как сенаторы, так и конгрессмены, подтвердил Антонов. Согласно изложенной им информации, программа визита предусматривает посещение американскими законодателями Москвы и Санкт-Петербурга в период с конца июня по начало июля. Точные сроки поездки и численный состав делегации Антонов назвать затруднился.

"Действительно, есть планы такие. <...> Естественно, мы приветствуем такое стремление, считаем, что приезд сенаторов [и конгрессменов] будет определенным импульсом для того, чтобы возобновить связи между парламентами двух стран. Мы давно за это выступаем, приглашаем наших американских партнеров. И я очень рад, что вот сейчас они откликнулись", - заявил дипломат.