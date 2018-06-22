Отбросивший атаку противника и раненный в Арцахе Гор Дарманян получил назначение в администрации президента Армении

Героически отбросивший атаку спецназа противника 19-го марта 2015 года и раненный в Арцахе Гор Дарманян получил назначение в администрации президента Армении. В беседе с «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении подтвердили, что Гор Дарманян получил назначение в администрации президента Армении, в качестве старшего эксперта в юридическом управлении.

Об этом назначении пишет на своей странице в Facebook и ректор ЕМГУ Армен Мурадян, напоминая, как во время визита в Реабилитационный центр защитника родины президент Армении Армен Саркисян призывал брать на работу раненых в армии военнослужащих.

Ректор ЕМГУ Армен Мурадян напоминает о героизме Гора, причем, и в преодолении последствий своего ранения. «Президент Армении Армен Саркисян говорит, что это – первое назначение, и он попытается найти работу и для других парней»,- пишет ректор ЕМГУ Армен Мурадян.

5 сентября 2015 года президент Серж Саргсян подписал указ о награждении военнослужащего в/чN рядового Гора ГрачьяевичаДарманяна медалью «За мужество».

В результате атаки, предпринятой 19 марта усиленным отрядом специального назначения, он был ранен (ему ампутировали ногу). Перед вручением награды герою на состоявшейся 21 сентября в резиденции президента торжественной церемонии награждения, глава государства поцеловал его в лоб.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, военнослужащему в/ч N рядовому Гору ГрачьяевичуДарманяну медаль «За мужество» вручена за проявленное личное мужество при защите родины.