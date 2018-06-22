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Отбросивший атаку противника и раненный в Арцахе Гор Дарманян получил назначение в администрации президента Армении


Героически отбросивший атаку спецназа противника 19-го марта 2015 года и раненный в Арцахе Гор Дарманян получил назначение в администрации президента Армении. В беседе с «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении подтвердили, что Гор Дарманян получил назначение в администрации президента Армении, в качестве старшего эксперта в юридическом управлении.

Об этом назначении пишет на своей странице в Facebook и ректор ЕМГУ Армен Мурадян, напоминая, как во время визита в Реабилитационный центр защитника родины президент Армении Армен Саркисян призывал брать на работу раненых в армии военнослужащих.

Ректор ЕМГУ Армен Мурадян напоминает о героизме Гора, причем, и в преодолении последствий своего ранения. «Президент Армении Армен Саркисян говорит, что это – первое назначение, и он попытается найти работу и для других парней»,- пишет ректор ЕМГУ Армен Мурадян.

5 сентября 2015 года президент Серж Саргсян  подписал указ  о награждении военнослужащего в/ч рядового  Гора ГрачьяевичаДарманяна  медалью  «За мужество».

В результате  атаки, предпринятой  19 марта  усиленным  отрядом специального назначения, он был ранен (ему  ампутировали ногу). Перед  вручением награды герою на состоявшейся 21 сентября в резиденции президента торжественной церемонии награждения, глава государства   поцеловал его в лоб.  

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата  президента  РА, военнослужащему в/ч N  рядовому  Гору ГрачьяевичуДарманяну  медаль   «За мужество» вручена за проявленное  личное  мужество при защите  родины.


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