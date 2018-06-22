Если кто-то попытается опорочить мое имя, буду защищать свою честь в суде: Шармазанов

Зампредседателя НС Армении, депутат от РПА Эдуард Шармазанов заявил, что если отныне кто-то попытается опорочить его имя, он будет защищать свою честь в суде. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в ответ на заявление, которое опубликовала на своей странице в Facebook председатель партии «Страна Абрикосов» Заруи Постанджян.

«Уважаемые сограждане, сейчас я нахожусь в Албании, на сессии ПАЧЭС. Узнал, что на своей странице в Facebook председатель партии «Страна Абрикосов» Заруи Постанджян разместила мой недостроенный дом и заявила, что он строится на «награбленные у народа деньги».

Эта стройка – да, принадлежит мне, и в этом аспекте Заруи Постанджян не сделала изобличения. Я об этом рассказывал много раз, в своих интервью – в том числе. Никогда не скрывал, что строюсь уже 8-й год, а до завершения стройки еще далеко. Все мои средства, все доходы и расходы, в том числе, и на данном объекте, взятые кредиты – все указано в моей декларации, которая доступна любому гражданину»,- сказал зампредседателя НС Армении, депутат от РПА Эдуард Шармазанов.

Он подтвердил, что готов ко всем законным проверкам. «10 лет, как я служу и продолжаю сужить Армении, считая государственную должность своей миссией. Никогда – ни прямо, ни опосоредованно, не участвовал в госзакупах, импроте или экспорте каких-либо товаров.

Если будет доказано, что если я даже луму растратил – осознанно или по небрежности, из общественных средств, госбюджета, или же принимал участие в незаконных сделакх, коррупционных схемах, то я готов понести законное наказание.

Официально заявляю, что если отныне кто-то попытается опорочить мое имя, с целью приобретения дешевых авторитетов с помощью новомодных популистских эпитетов, я буду защищать свою честь в суде. Опомнитесь, дамы и господа! Срок ващей безнаказанности исчерпан!»,- заявил Шармазанов.