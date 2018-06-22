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Бегунья Гаянэ Чилоян победила в первенстве Балканских стран


Член сборной Армении по легкой атлетике, участница XXXI Олимпийских игр бегунья Гаянэ Чилоян победила в первенстве Балканских стран.

Как передает «Арменпресс», в Стамбуле в первенстве Балканских стран соревновались 20-летние спортсмены. Бегунья Гаянэ Чилоян пробежала дистанцию в 400 метров за 55,56 секунд и стала чемпионкой соревнований.

В первенстве Балканских стран принимают участие свыше 400спортсменов из 16 стран.


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