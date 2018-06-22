Председательство в ПАЧЭС перешло от Албании к Армении
В столице Албании Тиране завершилась работа 51-й сессии ПАЧЭС, в которой участвовала делегация НС РА, возглавляемая вице-спикером НС Э.Шармазановым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.
В завершение сессии председательство структурой перешло от Албании к Республике Армения. Символический молоточек вручен главе армянской делегации.В составе делегации НС РА в ПАЧЭС – руководитель делегации Г.Минасян, члены Г.Горгисян и В.Энфиаджян.
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