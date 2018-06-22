Экс-премьер Таиланда впервые после побега обратилась к сторонникам

Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, бежавшая из страны в августе прошлого года перед вынесением ей верховным судом страны приговора по обвинению в преступной халатности и попустительстве коррупции, в четверг впервые за последние 10 месяцев обратилась к своим сторонникам в Таиланде в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, экс-премьер поблагодарила сторонников за постоянную поддержку и поздравления с Днем рождения: в четверг ей исполнился 51 год.

"Это первый мой День рождения, который мне приходится отмечать за границей, вдали от родины. Я глубоко благодарна всем вам, братья и сестры, за поздравления, которые приходят сегодня с самого утра. Мне очень тяжело от сознания того, что я сейчас не с вами, но ваша поддержка очень и очень важна для меня. Спасибо вам!" — написала Чинават на своей странице в Facebook.

Первая женщина-премьер в истории Таиланда рассказала своим сторонникам о том, что в ее день рождения ее старший брат, также бывший премьер Таиланда Таксин Чинават, находящийся в эмиграции с 2008 года, устроил для нее торжественный обед. Йинглак Чинават отметила, что рада, что отмечает День рождения вместе с братом впервые за много лет.