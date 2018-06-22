Reuters: cпасатели эвакуировали 400 человек из-за сломанного фуникулера в горах Швейцарии

Около 400 человек были эвакуированы с помощью вертолетов в четверг с вершины горы в Швейцарии с высоты почти в три тыс. метров. Как сообщило агентство Reuters, такая необходимость возникла в связи с неисправностью фуникулера, который должен был доставить туристов к находящемуся ниже горнолыжному курорту.

Для перевозки людей было задействовано четыре вертолета, которые доставляли их группами. В результате происшествия никто не пострадал,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Агентство отмечает, что инцидент произошел на горе Шлитхорн. Там расположен вращающийся ресторан Piz Gloria, который использовался для съемок нескольких сцен в одном из кинофильмов серии о спецагенте Джеймсе Бонде - "На секретной службе ее Величества" (1969 год).