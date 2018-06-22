Таиланд возглавил рейтинг самых опасных стран для туристов

Исследование страховых случаев выявило самые опасные туристические направления в мире,сообщает британская страховая компания Endsleigh Insurance Services.

В выплатах отказать: как не разориться из-за болезни на отдыхе

По данным компании, почти четверть (23%) страховых случаев в 2017 году произошли в Таиланде — стране, известной своими идиллическими песчаными пляжами, богато украшенными храмами и изысканной кухней.

Второе и третье места разделили Чили и США. На каждую из этих стран пришлось по 15% страховых случаев. На Испанию, Германию, Непал и Перу – по 8% (на каждую).

За ними в списке оказалась Франция, где зафиксировали 7% всех обращений к страховщику. Замкнули десятку Багамские острова и Бразилия (по 4%),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Исследование показало, что почти три четверти (71%) всех страховых расходов в путешествиях были связаны с оказанием экстренной медицинской помощи за границей. При этом средний размер выплат составил 1,3 миллиона фунтов стерлингов.

В 11% случаев туристы обращались в страховую компанию из-за потери или повреждения багажа, в 4% — требовалось стоматологическое лечением, в 2% — компенсация из-за пропущенных вылетов.