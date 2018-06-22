Сотрудники Ереванского рынка золота протестуют против повышения выплат: директор мотивирует это ростом затрат

Некоторые сотрудники Ереванского рынка золота недовольны размером арендной платы. 21-го июня они организовали акцию протеста и высказались по беспокоящим их вопросам. Как передает «Арменпресс», сотрудники Ереванского рынка золота недовольны ростом арендной платы.

Ранее они платили за место 35000 драмов, сейчас плата выросла до 50000 драмов. По их словам, им уступили 10000 драмов, сейчас они должны платить 40000 драмов. кроме того, они не поймут – почему растет аренда. Они также недовольны условиями на рабочем месте, где, по их словам, «нечем дышать». По их словам, они говорили с директором, но не достигли результатов.

Директор Ереванского рынка золота Вагарш Абрамян сказал в беседе с журналистами, что с января у них был заключен договор с сотрудниками о том, что те должны платить по 50000 драмов.

«Они пришли, попросили о скидке, мы пошли навстречу, они платили по 35000 драмов, мы поясняем, что дорожает все, дорожают услуги, аренда не может оставаться прежней, мы не умещаемся, - подорожали электричество, газ, потом они попросили об еще 2-месячной отсрочке – мы согласились, а сейчас уже не можем»,- сказал он.

По его словам, он предложил работникам пойти в другие торговые центры – еслиони недовольны его условиями. Однако есть и такие, кто платит по 50000 драмов – и довольны.

На замечание журналистов о том, что он терроризирует сотрудников, Вагарш Абрамян сказал, что если кто-то утверждает подобное, то может обратиться в правоохранительные органы.