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Плачущий ребенок и бессердечный Трамп попали на обложку Time


Редакция журнала Time поместила на обложку коллаж, состоящий из фигур плачущего ребенка и смотрящего на него президента США Дональда Трампа. Изображение сопровождается подписью «Добро пожаловать в Америку», сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Темой номера стала жесткая политика руководства США в отношении мигрантов. Статья Карла Вика (Karl Vick), озаглавленная «Расплата за политику разделения Трампа: какая мы страна?», сообщает, что нынешний глава государства попрал гуманистические ценности, которые культивировались в стране на протяжении нескольких сотен лет.

В материале рассказывается о применении политики «нулевой толерантности» к незаконно приезжающим в США из Мексики: за несколько недель более двух тысяч маленьких детей были разлучены с родителями.

 




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