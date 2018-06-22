Председатель ЦБ Армении примет участие в ежегодном собрании Банка Международных расчетов

Председатель ЦБ Армении Артур Джавадян вылетел в Швейцарию, где он примет участие в ежегодном, 88-м собрании Банка Международных расчетов.

На собрании будут обсуждаться международные стандарты урегулирований финансовой системы, банковской деятельности, текущих проблем банковского контроля. Будет представлен годовой отчет Банка Международных расчетов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЦБ Армении.

В рамках визита планируется ряд 2-сторонних встреч с руководством партнерских структур.

Банк Международных расчетов был основан в 1930 году в Базеле, в рамках межгосударственного соглашения между Германией, Бельгией, Францией, Великобританией, Италией, Японией, США и Швейцарией. Это самая старая международная финансовая организация. Банк содействует в деле обеспечения денежно-кредитной и финансовой стабильности, способствует сотрудничеству в указанных областях и служит для центральных банков в качестве банка. В Банк Международных расчетов вовлечены 60 центральных банков/ национальных банков различных стран. Путем своих основных комитетов (Базельский комитет банковского контроля, Комитет глобальной финансовой системы, Комтет платежных и рыночных инфраструктур и пр.) Банк Международных расчетов обеспечивает для своих участников аналитические данные о финансовой стабильности и дает им консультации по осуществлению политики, способствует разработке и внедрению банковского контроля.