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Полиция эвакуировала людей с лондонского вокзала Чаринг-кросс из-за сообщения о бомбе


Полиция Лондона эвакуировала людей с вокзала Чаринг-кросс из-за подозрительного мужчины, у которого, предположительно, находится бомба. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщает агентство Reuters.

"В настоящее время мы имеем дело с инцидентом на вокзале Чаринг-кросс из-за сообщений о мужчине, который утверждает, что у него бомба. Станция эвакуирована в качестве меры предосторожности", - говорится в сообщении.

В настоящий момент мужчина задержан, вокзал вскоре будет открыт и возобновит работу.



 

 

 




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