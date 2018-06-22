Полиция эвакуировала людей с лондонского вокзала Чаринг-кросс из-за сообщения о бомбе
Полиция Лондона эвакуировала людей с вокзала Чаринг-кросс из-за подозрительного мужчины, у которого, предположительно, находится бомба. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщает агентство Reuters.
"В настоящее время мы имеем дело с инцидентом на вокзале Чаринг-кросс из-за сообщений о мужчине, который утверждает, что у него бомба. Станция эвакуирована в качестве меры предосторожности", - говорится в сообщении.
В настоящий момент мужчина задержан, вокзал вскоре будет открыт и возобновит работу.
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