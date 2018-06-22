Должность художественного руководителя Русского театра временно взял на себя директор театра

Должность художественного руководителя Русского драматического театра имени Станиславского временно – до 1-го октября, взял на себя директор театра Фредерик Давтян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Русского драматического театра имени Станиславского.

21-го июня новоназначенный министр культуры Армении Лилит Макунц посетила театр, встретилась с творческим коллективом.

В заявлении для прессы сказано, что в результате обсуждений на этой встрече было принято решение о том, что должность художественного руководителя Русского драматического театра имени Станиславского временно – до 1-го октября, возьмет на себя директор театра Фредерик Давтян. Затем состоялось обсуждение творческих планов.