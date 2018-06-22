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Аракела Мовсисяна выпустили из СНБ


Бывшего депутата Аракела Мовсисяна выпустили из СНБ.

Как передает «Арменпресс», вчера, 21-го июня, после состоявшегося в его особняке обыска, Аракел Мовсисян был подвергнут приводу в СНБ Армении.


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