Руководитель офиса Арарата Мирзояна подал в отставку

Руководитель офиса первого вице-премьера Армении Арарата Мирзояна Ваган Костанян подал заявление о прекращении своих полномочий. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Вчера вечером я подал Арарату Мирзояну заявление о прекращении своих полномочий», - написал он.