Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июнь

Руководитель офиса Арарата Мирзояна подал в отставку


Руководитель офиса первого вице-премьера Армении Арарата Мирзояна Ваган Костанян подал заявление о прекращении своих полномочий. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Вчера вечером я подал Арарату Мирзояну заявление о прекращении своих полномочий», - написал он.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации