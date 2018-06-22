Семья беженцев из Ирака намерена поселиться на родине

Семья Мазина Несроба Моси - беженцев из Ирака, приехавших 2 года назад в Армению, намерена поселиться на родине

В беседе с «Арменпресс» члены семьи рассказали о мотивах своего решения, о своих занятиях. «Семья наша приехала из Ирака в Армению 2 года назад, там ситуация была очень напряженная. Здесь мы поняли, что наша страна – эта, и наши дети должны расти здесь»,- рассказывает глава семьи Мазин Несроб Мос. Он приехал с женой – Ануш, и двумя доччерьми - 7-летней Майей и 4-летней Берной. Они с женой не особенно хорошо владеют армянским, за что извиняются, а дочери уце уверенно говорят на родном языке. Майя рассказывает, что уже закончила первый класс и хорошо учится в школе. Она помнит, откуда они переехали. Она хотела бы остаться в Армении, здесь у нее больше друзей, чем в Ираке.

Сейчас семья живет в селе Даракерт в Масисе. Мазин заниимается ремонтом двигателей, жена – домашняя хозяйка.

Эта семья находится в центре внимания верховного комиссара ООН по делам беженцев. Они получают всяческую помощь. ООО «Миссия Армения» платит за аренду дома. Семья пытается заниматься малым бизнесом – держат кур. По словам Мазина, и сейчас обстановка в Ираке напряженная, однако они не хотят возвращаться туда даже в том случае, если там все успокоится. «С Арменией меня связывает мой народ. Здесь все армяне»,- говорит он.

Анна Григорян