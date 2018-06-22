Европейские индексы - 21-06-18

МОСКВА, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.44% и составил 12511.91 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.05% и составил 5316.01 пункта, британский FTSE снизился на 0.93% и составил 7556.44 пункта, а российский RTSI снизился на 0.75% и составил 1110.79 пункта.