Цены на цветные металлы - 21-06-18

ЛОНДОН, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.11% и составила 2176.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.13% и составила 6828.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.10% и составила 2417.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.64% и составила 14855.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.37% и составила 20450.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.33% и составила 3013.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 2.15% и составила 79500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.