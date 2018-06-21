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Аракел Мовсисян подвергнут приводу в СНБ


Экс-депутат Национального Собрания Аракел Мовсисян подвергнут приводу в Службу национальной безопасности.

По данным информационного агентства Арменпресс, Аракел Мовсисян задержан после обыска в его особняке и перевезен в СНБ.

Агентство пока не смогло связаться с пресс-службой СНБ.




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