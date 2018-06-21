Аракел Мовсисян подвергнут приводу в СНБ

Экс-депутат Национального Собрания Аракел Мовсисян подвергнут приводу в Службу национальной безопасности.

По данным информационного агентства Арменпресс, Аракел Мовсисян задержан после обыска в его особняке и перевезен в СНБ.

Агентство пока не смогло связаться с пресс-службой СНБ.