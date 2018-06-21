Россия вместе с США и Францией работает над политическим урегулированием карабахского конфликта: Лавров

Россия вместе с США и Францией как сопредседатель Минской группы ОБСЕ с полного согласия Баку и Еревана работает над тем, чтобы реализовать поставленные задачи. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем.

“С согласия всех без исключения сторон была создана Минская группа ОБСЕ, в рамках которой пришли к согласию решать все оставшиеся вопросы, включая вопрос об освобождении территорий и о политическом урегулировании, через определение окончательного статуса Нагорного Карабаха. Мы все занимаемся этим до сих пор.

Россия вместе с США и Францией как сопредседатель Минской группы ОБСЕ с полного согласия Баку и Еревана работает над тем, чтобы реализовать стоящие перед нами задачи. Для того, чтобы это произошло необходим консенсус между сторонами конфликта. Как только мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что урегулирование будет не за горами”, - отметил Лавров.