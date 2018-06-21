Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян посетит Минск с рабочим визитом
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян посетит Минск для участия в неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов Восточного партнерства.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, 22 июня министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов Восточного партнерства в Минске.
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