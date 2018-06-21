Премьер-министр обсудил с вице-президентом компании “Веолия” вопросы повышения эффективности деятельности французской компании в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял исполнительного вице-президента компании “Веолия” по странам Центральной и Восточной Европы Малику Гендури.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр отметил важность деятельности компании “Веолия” в нашей стране и выразил надежду, что между правительством Армении и компанией сформируется тесное сотрудничество для реализации эффективной политики в области водных ресурсов. Никол Пашинян подчеркнул необходимость принятия последовательных шагов по сокращению объемов потерь воды и добавил, что это также будет способствовать эффективной тарифной политике.

Малия Гандури выразила уверенность, что после произошедших в Армении изменений с новым правительством будет сформировано взаимовыгодное сотрудничество, что будет способствовать повышению уровня предоставляемых компанией “Веолия” услуг, реализации принятых обязательств. Вице-президент компании “Веолия” подчеркнула, что совместно с правительством Армении смогут найти решение всех проблем.

Премьер-министр отметил, что задолженность, накопленная за потребляемую правительственными домами на территории ГНКО “Хозяйство частных домов Конда” воду, достигает 54 млн драмов, и добавил, что он уже поручил ее выплатить. В этом контексте Никол Пашинян придал важность тому, чтобы компания была последовательной во всех таких случаях и повышала эффективность своей деятельности, уделяя внимание не только необеспеченным и уязвимым группам, но и платежеспособным, но безответственным потребителям. “Мы заинтересованы в том, чтобы компания “Веолия” реализовала больше инвестиций и обеспечила себе больше доходов. Уверяю вас, что в ходе деятельности нашего правительства вы не столкнетесь с интересами премьер-министра, а столкнетесь только с защитой интересов граждан”, - сказал Никол Пашинян и предложил французской компании сформировать совместную рабочую группу, которая обсудит все проблемы и представит четкие предложения по их решению.