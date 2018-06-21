Никол Пашинян принял посла Чешской Республики в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Чешской Республики в Армении Петра Микиску.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, подчеркнув важность дальнейшего развития армяно-чешских отношений, премьер-министр выразил удовлетворение уровнем двустороннего политического сотрудничества. Вместе с тем Никол Пашинян посчитал необходимым активизировать и расширить армяно-чешские отношения в сфере экономики. Глава правительства подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в привлечении чешского капитала на армянский рынок и добавил, что исполнительная власть последовательно вносит реальные изменения, которые будут гарантировать защищенность инвестиций.

Петр Микиска поприветствовал проводимые новыми властями Армении реформы в разных сферах и подчеркнул, что Чешская Республика готова помочь правительству Армении в реализации своих приоритетов. Посол сообщил, что различные чешские компании заинтересованы в реализации инвестиционных программ в Армении в конкретных сферах.

Премьер-министр поблагодарил чешскую сторону за готовность помочь правительству Армении и коснулся вопросов дальнейшего развития отношений Армения-ЕС, переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и представляющих взаимный интерес других вопросов.