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Специальная следственная служба Армении прекратила уголовные дела против Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна


Специальная следственная служба Армении прекратила уголовные дела против Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна за их деятельность в период с 13 по 22 апреля.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе структуры, также были отменены уголовные дела против Давида Санасаряна, Армена Григоряна, Левона Барсегяна, Тиграна Мазманяна, Наири Саркисяна, Эрика Хачатряна, Геворка Манукяна, Гора Мирзояна и Айкарама Мнацаканяна.

Судебные дела были отменены 21 июня ввиду отсутствия состава преступления.




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