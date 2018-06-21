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Глава Intel покидает свой пост


Главный исполнительный директор корпорации Intel Брайан Кржанич покидает свой пост. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Intel.

"Корпорация Intel объявила сегодня об уходе Брайана Кржанича с поста главного исполнительного директора и члена совета директоров", - сообщается в пресс-релизе.

Временно исполнять обязанности главного исполнительного директора корпорации будет Роберт Суон.



 




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