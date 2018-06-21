ЕК готова помочь странам ЕС за прием беженцев с территорий Греции и Италии

Еврокомиссия готова оказывать финансовую поддержку тем странам-членам Евросоюза, которые заявят о готовности продолжать принимать у себя беженцев, находящихся на территории Греции и Италии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг еврокомиссар по вопросам миграции, гражданства и внутренних дел Димитрис Аврамопулос.

"Еврокомиссия готова оказать финансовую поддержку тем, кто желает продолжать участвовать в расселении", — сказал он журналистам в Брюсселе.

По данным Еврокомиссии, свыше 35 тысяч беженцев, находившихся на территории Греции и Италии, были отправлены в другие страны Евросоюза в рамках обязательств ЕС в течение двух лет переместить до 40 тысяч просителей убежища с территории двух этих государств.

ФОТО: AFP 2018 / Giovanni Isolino