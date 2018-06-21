Азиатские индексы - 21-06-18

ТОКИО, 21 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.61% и составил 22693.04 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.12% и составил 1750.63 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.37% и составил 2875.81 пункта, а HANG SENG снизился на 1.35% и составил 29296.05 пункта.