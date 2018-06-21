Посол ОАЭ считает Армению привлекательной для инвестиций страной

Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в инвестициях в различные сферы Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом на 21 июня сказал посол ОАЭ в Ереване Джассим Мухамед аль-Касими.

По словам посла, инвестиционная сфера Армении довольно привлекательная, существует стабильность, а также экономическое развитие, и есть хорошие возможности для инвестиций, которые посольство поддерживает всеми способами.

“Торговый оборот между двумя странами вырос. В 2016 году оборот составил 119,3 млн долларов, а в 2017 году уже достиг 149,3 млн долларов”, - сказал посол.

Он отметил, что экономическая сфера играет уникальную роль между двумя странами.

“Инвестиции в Армению в основном связаны с энергетической сферой, они происходят либо прямо, либо через сотрудничество с армянами. У нас также есть инвестиции в секторе туризма, торговой сфере, ярким примером которого является открытие “Carrefour” в Армении, и вскоре откроются также новые сферы для инвестиций”, - сказал посол, добавив, что армяне в ОАЭ также сконцентрированы в нескольких сферах, поскольку ОАЭ также являются хорошей страной для инвестиций.

Посол назвал отношения между Арменией и ОАЭ “отличными и развитыми”.

Говоря о политических отношениях между двумя странами, аль-Кассими отметил, что эти отношения продолжительно развиваются.

“Между должностными лицами двух стран происходят взаимные визиты. Мы очень заинтересованы в саммите Франкофонии, который состоится в Ереване в октябре этого года. Мы выбрали именно этот саммит, который состоится в этой стране, чтобы заявить, что ОАЭ хочет стать постоянным членом Международной организации Франкофонии”, - сказал он.

На вопрос Арменпресс , в каких именно сферах в ближайшее время будет активировано сотрудничество между Арменией и ОАЭ, посол ответил: “Важными сферами сотрудничества являются культурный и экономический секторы. Мы, конечно же, заинтересованы в инвестиционных возможностях обеих стран, также очень важны сферы туризма и энергетики”.