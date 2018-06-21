В Индии прошел Международный день йоги

В Индии прошел четвертый Международный день йоги под лозунгом "Йога объединяет мир!", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Премьер-министр Нарендра Моди принял участие в массовых занятиях в городе Дехрадун на северо-западе страны. Он отмечает День йоги каждый раз в разных регионах Индии, чтобы способствовать развитию этой древней практики. Выступление Моди транслировалось на экранах в Нью-Дели. "Йога стала огромной объединяющей силой в мире. Она показывает всем путь от болезней к хорошему здоровью", - сказал премьер.

"Йога - это практика, которой может заниматься для здоровья каждый, независимо от религии, возраста, физической подготовки", - считает он.