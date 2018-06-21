Генсек ООН считает, что в будущем войны будут начинаться с кибератак

Войны между странами в ближайшем будущем будут начинаться с кибератак. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое мнение выразил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Мы живем в постоянно меняющейся реальности, к которой мы не готовы, - сказал он. - Я убежден, что вскоре, если будет война между двумя государствами, она начнется с мощных кибератак". "В то же время мы видим искусственный интеллект и развитие генетической инженерии, эти вещи открывают путь к фантастическим возможностям, но есть и риски, к сожалению", - добавил он.

Генсекретарь ООН обратил внимание, что, хотя международное право применимо к киберпространству, тем не менее нет представления, как международное гуманитарное право и концепция самообороны могут быть применимы к киберконфликтам. "Возникла пустота в вопросе, который очень реален, надо над этим работать", - заметил Гутерриш.