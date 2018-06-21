В Ереване обсудят развитие сотрудничества России и Армении в условиях цифровой экономики

29 июня 2018 года в Ереване состоится Седьмой российско-армянский межрегиональный форум «Цифровые инициативы России и Армении в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС», направленный на расширение торгово-экономических связей между регионами двух стран в условиях развивающейся цифровой экономики. Форум организует Министерство экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством территориального управления и развития Республики Армения при поддержке Фонда Росконгресс, передает Арменпресс.

Ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание, на котором выступят руководители профильных министерств России и Армении, член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, главы регионов России и Армении. На заседании будет подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве.

Деловую программу форума продолжит пятое заседание совместной рабочей группы по вопросам российско-армянского межрегионального сотрудничества Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения.

В программе также пять дискуссионных мероприятий, которые направлены на углубление сотрудничества России и Армении. Главными темами круглого стола «Цифровая повестка: взгляд регионов» станет развитие межрегиональной кооперации с учетом существующих в регионах конкурентных преимуществ, наращивание производственных и торговых связей, внедрение альтернативных средств расчета и инвестиций, законодательное регулирование рынка альтернативных механизмов инвестирования, использование систем «Платон» и ГЛОНАСС, применение технологии блокчейн при платежах.

На сессии «Ереван – Москва: умные города, умные решения» с участием представителей Правительства Москвы и Еревана будут обсуждаться особенности использования цифровых технологий в сфере государственного управления, повышение эффективности управления в различных сферах городской экономики, использование цифровых решений для развития транспортной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки, энергосбережения, повышения безопасности населения.

Дискуссия «Цифровизация агропромышленного комплекса» посвящена активизации российско-армянского сотрудничества в АПК, созданию условий для устойчивого экономического развития и повышения эффективности производства с помощью цифровых решений.

Участники круглого стола «Развитие индустрии туризма в условиях становления цифровой экономики» обсудят туристический потенциал разных регионов России и Армении, влияние информационных технологий на деятельность предприятий индустрии сервиса и туризма, а также возможности обмена туристическими потоками.

В дискуссии «Популярность социальных сетей и цифрового пространства как фактор, определяющий тренды молодежи» речь пойдет о российско-армянском сотрудничестве в сфере молодежной политики и взаимодействии молодежных организаций двух стран, о действенных способах коммуникации с молодым поколением в интернет-пространстве, а также развитии парламентаризма, демократии, гражданского общества и роли молодежи в этих процессах.

На форуме будет организована Биржа контактов, которая поможет расширить бизнес-связи между предпринимателями России и Армении.