Один из сильнейших циклонов, зарегистрированных в Омане, бушевавший в стране в конце мая, создал обширную сеть озер в пустыне Руб-аль-Хали – одном из самых засушливых мест земли. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты НАСА сделали снимки восточной части пустыни, неподалеку от Омана, на которых изображены тысячи новых озер, расположившихся между песчаными дюнами.

"Макуну" рассеялся, когда проследовал над сушей на северо-запад, а воду он растерял над пустыней", — сказали в НАСА.

Ученые называют это явление уникальным, ведь дождевая вода редко скапливается в пустыне подобным образом.