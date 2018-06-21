Председатель НС Армении встретился с членами рабочей группы по реформам избирательного законодательства

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 21 июня встретился с членами рабочей группы по реформам избирательного законодательства (далее – Рабочая группа), сформированной консенсусом представителями четырех парламентских фракций.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе встречи обсужден ряд организационных и технических вопросов координации дальнейшей работы Рабочей группы.

Уточнены цели Рабочей группы, отмечено, что по ожидаемым реформам необходимо достичь политического консенсуса, гарантирующего внедрение более совершенной избирательной системы.

Представители всех фракций НС согласны, что следует слаженно и взаимосогласованно работать с Правительством РА. В этой связи члены Рабочей группы предложили спикеру НС официально обратиться от их имени к председателю Комиссии по реформам избирательного законодательства при премьер-министре РА А.Мирзояну, ожидая, что правительство создаст группу уполномоченных из трех человек, которая впоследствии будет работать с парламентской Рабочей группой.

Решено, что до первого заседания члены Рабочей группы должны представить свое видение реформ избирательного законодательства.

На встрече обсуждены также вопросы вовлечения в эту работу внепарламентских политических сил и гражданского общества, а также последующего сотрудничества с ними.

А.Баблоян предложил Рабочей группе координировать работу и вести намечаемые заседания по ротационному принципу. Предложение принято.

Первое заседание Рабочей группы состоится 4 июля 2018 г., в 12:00 часов, в НС. Подготовительную работу к первому заседанию будет координировать представитель фракции РПА в Рабочей группе Д.Арутюнян.