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СМИ: сотрудники "Врачей без границ" пользовались услугами проституток в Африке


Сотрудники международной гуманитарной организации "Врачи без границ" пользовались услугами местных проституток во время своей работы в Африке. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на свидетельства бывших сотрудниц "Врачей без границ".

По их данным, подобная практика была очень широко распространена, а в некоторых случаях у местного населения даже была возможность получить медикаменты в обмен на предоставление услуг интимного характера.

Как отмечает бывшая сотрудница организации, подобные случаи происходили в таких странах, как Кения и Либерия.

 

 




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