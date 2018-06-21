СМИ: сотрудники "Врачей без границ" пользовались услугами проституток в Африке
15:28, 21 Июнь, 2018
Сотрудники международной гуманитарной организации "Врачи без границ" пользовались услугами местных проституток во время своей работы в Африке. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на свидетельства бывших сотрудниц "Врачей без границ".
По их данным, подобная практика была очень широко распространена, а в некоторых случаях у местного населения даже была возможность получить медикаменты в обмен на предоставление услуг интимного характера.
Как отмечает бывшая сотрудница организации, подобные случаи происходили в таких странах, как Кения и Либерия.