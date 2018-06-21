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Айсер Казарян заместителем министра охраны природы


Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заместителем министра охраны природы РА назначен Айсер Казарян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте правительства e-gov.am.


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