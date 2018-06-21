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Комиссия по реформе Избирательного кодекса провела первое заседание


Созданная парламентскими силами комиссия по реформе Избирательного кодекса провела 21 июня первое заседание. В состав комиссии включены по 3 представителя от всех парламентских сил. С целью реформы ИК создана также рабочая группа при премьер-министре Армении, которой руководит первый вице-премьер республики Арарат Мирзоян. Эта группа разработает предварительный вариант ИК, который представит на обсуждение парламента. 

Как передает «Арменпресс», следующая встреча рабочей группы состоится 4-го июля.


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