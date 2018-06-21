Министра ИД Турции часто путают с министром ИД Азербайджана

Министр ИД Турции Мевлут Чавушоглу сказал, что его часто путают с министром ИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Хаккин».

«Внешне я и министр ИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров схожи, и нас часто путают. Я это понял, когда на приемах и встречах мне задают вопросы об Азербайджане»,- сказал министр ИД Турции Мевлут Чавушоглу. По его словам, бывает и наоборот – Мамедьярова принимают за него.

«Однажды и его приняли за меня и спрашивали о Турции»,- сказал министр ИД Турции Мевлут Чавушоглу.

Как сообщалось ранее, министр ИД Турции Чавушоглу заявил, что он является также и министром ИД Азербайджана. Как передает «Арменпресс» , ссылаясь на сайт «Минвал», об этом он сказал во время интервью телеканалу DimTV. Министр ИД Турции Чавушоглу заявил, что Турция и Азербайджан являются братскими странами.

Комментируя карабахский конфликт, министр ИД Турции Чавушоглу заявил, что это продолжает оставаться проблемой и Турции.

Министр ИД Турции Чавушоглу втразил надежду на то, что в предстоящих выборах в Турции победит партия «Справедливость и развитие», и турецко-азербайджанские отношения ;продолжат оставаться такими же, как сейчас.

«Мы всегда интересуемся проблемами Азербайджана. Я также являюись и министром ИД Азербайджана, и об этом знает мой брат Эльмар Мамедьяров. Иногда я шучу с ним, говоря, что он может пойти в отпуск, ведь я все равно работаю. Отношения между братьями должны быть именно такими»,- сказал он.