СМИ: в США впервые в истории страны зафиксировано сокращение белого населения

Белое население Соединенных Штатов впервые в истории страны сократилось в период с 2015 по 2016 годы, и данная тенденция стала более масштабной в прошлом году. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на обнародованные в четверг данные Бюро переписи населения США сообщила газета Hill.

По сведениям Бюро, с 2016 по 2017 годы число белых американцев сократилось на 0,02%, или на 31 тыс. 516 человек - до 197,8 млн, что стало "историческим изменением" в развитии народонаселения страны.

В прошлом году, указывается в докладе Бюро, численность проживающих в стране выходцев из государств Латинской Америки возросла на 2,1% по сравнению с предшествующим годом и составила 58,9 млн человек. За тот же период численность афроамериканцев увеличилась на 1,2%, до 47,4 млн человек, жителей азиатского происхождения - на 3,1%, до 22,2 млн.