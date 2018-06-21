Ucom снизила цены на все смартфоны Samsung класса J и S

Компания Ucom продолжает летнюю акцию по фантастическому обвалу цен. На этот раз резко снизились цены на смартфоны Samsung класса J и S, причем даже на модели, выпущенные в 2018 году. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба компании Ucom.

«В течение последнего месяца мы пересмотрели цены более 100 моделей. В ближайшем будущем мы собираемся не только резко снизить цены на смартфоны, но и представить нашим абонентам новый и эксклюзивный ассортимент продукции. Будучи ориентированной на клиентов компанией, Ucom делает все возможное, чтобы абоненты с различными предпочтениями и возможностями могли найти для себя наиболее оптимальные варианты», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Напомним, что абоненты компании Ucom могут в любой момент приобрести новейшие смартфоны с возможностью гарантийного и постгарантийного обслуживания. С техническими характеристиками смартфонов можно ознакомиться в интернет-магазине Ucom по адресу https://shop.ucom.am