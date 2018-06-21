Федерика Могерини приветствует мирный характер перемен в Армении

21-го июня находящийся в Брюсселе с рабочим визитом министр ИД Армении Зограб Мнацаканян встретился с еврокомиссаром по внешним делам и безопасности Федерикой Могерини. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Приветствуя министра ИД Армении Зограба Мнацаканяна, Федерика Могерини сказала, что их встреча очень своевременна, так как позволяет из первых уст ознакомиться с переменами в Армении и обменяться мыслями о развитии, в первую очередь, отношений между Арменией и ЕС.

Поблагодарив за теплый прием, министр ИД Армении Зограб Мнацаканян обозначил важность развития отношений между Арменией и ЕС и подтвердил готовность Армении исполнить взятые на себя обязательства в этом отношении.

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян представил произошедшие в Армении события последних месяцев, приоритеты внешней политики правительства Армении и пр.

Федерика Могерини приветствовала мирный характер перемен в Армении, которые прошли в соответствии с Конституцией и законодательством, и подтвердила готовность ЕС содействовать реформам в Армении.

Собеседники обменялись мыслями по ряду вопросов сотрудничества Армении с ЕС.

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян представил позицию Армении в вопросе разрешения карабахского конфликта, подтвердив, в частности, приверженность Армении мирному решению конфликта в рамках посреднической миссии Минской группы ОБСЕ.

Федерика Могерини подтвердила поддержку ЕС усилий Минской группы ОБСЕ в вопросе мирного разрешения карабахского конфликта.