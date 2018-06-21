Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Москву

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин прибыл с государственным визитом в Россию, передает Арменпресс.

Как ранее сообщал ТАСС, центральным событием визита станут переговоры Мун Чжэ Ина с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в пятницу, 22 июня. На четверг запланирована встреча южнокорейского президента с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Также в ходе своего визита Мун Чжэ Ин первым из южнокорейских президентов выступит с речью в Государственной думе.

Кроме этого, планируется, что лидер южнокорейского государства посетит Ростов-на-Дону, где посмотрит матч между командами его страны и Мексики на чемпионате мира по футболу.



