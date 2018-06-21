В Армении началась тренировка военнослужащих ЮВО в РУК

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, стартовали тренировки военнослужащих в разведывательно-ударных (огневых) контурах РУК.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, двухэтапные занятия с вновь прибывшими военнослужащими проводятся на высокогорном полигоне «Алагяз» в условиях «экстремально» жаркого климата на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря.

На теоритических занятиях военнослужащие освоят новую методику подготовки и обучения личного состава в горных условиях местности и ведения общевойскового боя с применением разведывательно-ударных контуров.

На практическом этапе военнослужащие будут тренироваться уничтожать живую силу и бронированные цели условного противника по полученным координатам с использованием беспилотных летательных аппаратов и комплексном применении истребительной, армейской авиации, артиллерийского огня при поддержке средств войск противовоздушной обороны.

В тренировке принимают участие более 300 военнослужащих и около 50 единиц военной, авиационной и беспилотной летательной техники.