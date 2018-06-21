Турция угрожает территориальной целостности Ирака

Премьер-министр Ирака Хайдар Абади заявил, что в вопросе осуществления Турцией военных действий на территории Ирака договоренности между этими странами нет.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета gazeteduvar.com.tr.

Премьер-министр Ирака Хайдар Абади заявил, что они основываются на Конституции своей страны и требуют уважать территориальную целостность Ирака.

«Мы не допустим военных действий на территории Ирака – ни со стороны РКК, ни со стороны иных группировок, поскольку РКК является чуждой Ираку силой. В то же время, мы требуем от Турции уважать территориальную целостность Ирака»,- сказал он.